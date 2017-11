Giske varsler SSB-etterspill på Stortinget

innenriks

– Dette kommer til å få etterspill i Stortinget, sier Giske til NTB, og varsler i første omgang spørsmål om påstandene SSB-direktør Christine Meyer kom med på en pressekonferanse fredag.

– Det er veldig alvorlige beskyldninger Meyer kommer med. For det første sier hun jo at departementet er fullt informert om omstillingene. For det andre sier hun at når departementet først grep inn, opplevde hun det som inngripen i SSBs uavhengighet. Her har Meyer og Jensen helt motsatte fortellinger, sier Giske til NTB.

Han påpeker at spørsmålet om SSBs vei videre er et tema for Statistikklovutvalget.

– Dette utvalget skulle jo gå gjennom SSBs organisasjon og rolle, og det var jo tenkt behandlet i Stortinget. Det er veldig merkelig at det gjennomføres en stor omstilling før dette, sier Giske.

Han føyer til at det «virker veldig rart» om Finansdepartementet ikke har vært innforstått med prosessene i SSB.

Til Dagens Næringsliv sier Giske at det er vanskelig for Meyer å bli sittende når Jensen ikke har tillit til henne.

– Derfor er det vel bare et spørsmål om tid og sluttpakke før Meyers tid er over, sier Giske.

