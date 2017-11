KrFs valg som opposisjonsparti står seg godt, mener Hareide

innenriks

KrF-lederen nevnte ikke de pågående sonderingene mellom regjeringen og Venstre da han talte til partiets landsstyremøte fredag. Men han slo fast at KrF trives godt i rollen som opposisjonsparti, og at det er et valg som står fast.

– KrF er et parti i opposisjon. Vi er tilbake til det som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk, der mindretallsregjeringer må hente skiftende støtte i Stortinget. Vi har gjort vårt valg. Det står seg godt, sa Hareide.

Han lovte en konstruktiv linje på Stortinget framover – der gjennomslag blir avgjørende.

– I tiden framover kommer KrF til å rekke ut en hånd til alle partier som ønsker et konstruktivt samarbeid. For oss vil ikke fargen eller partilogoen være avgjørende, men hva slags politikk vi får gjennomslag for, sa han.

(©NTB)