LO krever stans i omorganisering av SSB

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er kritisk til den såkalte Bye-rapporten som legger føringer for omorganiseringsprosessen og mener ikke minst hensynet til de ansatte i SSB taler for en helt ny start.

– Dersom det blir nødvendig med en ny omorganiseringsprosess, så bør den starte på nytt og ende med et sett nye kriterier, som i stedet tar utgangspunkt i de viktigste oppgavene som forskningsavdelingen har. De personene som har fått beskjed om å flytte, bør snarest mulig få beskjed om at de får bli, mener Bjørnstad.

– Ledelsen i SSB bør formulere tydelig at oppgavene som forskningsavdelingen har gjort, er høyt verdsatt og faglig på et høyt internasjonalt nivå- Det er dessuten en selvstendig kjerneoppgave for SSB, i tillegg til statistikkproduksjonen, fortsetter LO-økonomen.

