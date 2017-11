Maktkamp for åpen scene mellom Jensen og Meyer

innenriks

– Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit, sa finansministeren under en pressekonferanse fredag.

– Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg, sa Jensen.

På gjentatte spørsmål om hva som nå skjer med Meyer, som tidligere fredag slo fast at hun akter å fortsette i stillingen, spilte Jensen ballen tilbake til den hardt pressede SSB-sjefen.

– Jeg har meddelt henne at hun ikke lenger har min tillit. Det mener jeg hun må vurdere nøye, sa Jensen.

Meyer er ansatt som tjenestemann på åremål. I arbeidsavtalen, som NTB har fått innsyn i, går det fram at Meyer er «forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver» dersom hun ikke «innfrir stillings- og resultatkrav». Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold «på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven».

Politisk press

Jensen og Meyer skulle egentlig ha møtt hverandre til et tredje møte om bråket i SSB fredag morgen. Men medieoppslag som slo fast at Meyer var ferdig i jobben, gjorde at hun tok med seg advokat. Når Jensen så ikke ville møte Meyer med advokat til stede, ble møtet avlyst.

I stedet ble det to høyst uvanlige pressekonferanser der de to redegjorde for sitt svært ulike syn på saken. Først ute var SSB-sjefen.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer. Hun gikk til angrep på Finansdepartementets ledelse og anklaget Siv Jensen for å utøve politisk press.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Konkret hevdet hun at SSB er blitt «presset på innvandringsfeltet».

Avviser

Siv Jensen avviser at hun har utøvd politisk press, og sier samtidig at hun støtter opp om SSBs uavhengighet.

– Det avgjørende viktig at SSB er faglig uavhengig, men byrået er underlagt Finansdepartementet administrativt og styres gjennom tildelingsbrev og kontrakter som inngås med oss og andre departementer, sa hun.

Mens Jensen mener SSB har sett bort ifra tydelige beskjeder underveis i dialogen med Finansdepartementet, antyder Meyer at hun ble ilagt munnkurv. Allerede 31. oktober skal hun ha foreslått å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, fastslo Meyer.

Hareide vil ha avklaring

KrF-leder Knut Arild Hareide krever at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt på spill i den pågående prosessen.

Under pressekonferansen sa Jensen at hun akter å sørge for at tilliten til Statistisk sentralbyrå gjenopprettes. Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.

– Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sier Jensen.

Styret i SSB har kalt inn til et ekstraordinært møte fredag klokka 15. Dette møtet skal foregå over telefon. Meyer er utnevnt i statsråd, og ifølge styreleder Morten Reymert er ikke styret part i ansettelsesforholdet.