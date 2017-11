innenriks

Politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter at det kom flammer ut av et vindu i boligblokken, men bekrefter at brannvesenet har kontroll på brannen.

– En person er berget ut av leiligheten og kjørt til sykehus. Ukjent skadeomfang, skriver de videre.

– Brannvesenet mener å ha fått evakuert alle i leiligheten, sier operasjonsleder Ole Petter Hållingen i Trøndelag politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 3 natt til lørdag.

