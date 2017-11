Solberg: – Uklokt å stanse uttransportering til Afghanistan

innenriks

– Det er ikke faglige holdepunkter for å stanse returene, det bryter med praksis i andre europeiske land og vil gjøre norsk asylpolitikk mindre forutsigbar – og dermed mindre rettferdig, skriver statsministeren i et blogginnlegg lørdag kveld.

Hun understreker at afghanere med behov for beskyttelse vil få det, uavhengig av alder.

– Spørsmålet er om vi skal si at så lenge man kommer fra Afghanistan, så vil vi ikke sende dem tilbake, skriver Solberg.

SV vil stanse returene

SV fremmet tirsdag forrige et hasteforslag i Stortinget om umiddelbar stans i tvangsreturer til Afghanistan for unge asylsøkere. Dette forslaget fikk ikke flertall, men partiet har laget to nye forslag som de sendte til de andre partiene før helgen.

Det ene forslaget gjelder umiddelbar stans i returer av barn som kom til Norge før de fylte 18. Dette vil omfatte barnefamilier. Det andre gjelder enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold inntil de fylte 18, de såkalte oktoberbarna.

Ifølge forslagene må begge disse gruppene få bli i Norge inntil Stortinget har tatt stilling til om det skal nedsettes et ekspertutvalg som går gjennom asylpraksis og sikkerhetsvurderingene i Afghanistan.

Forslaget vil bli behandlet i Stortinget tirsdag. Da har Venstre også varslet et eget forslag, for å hindre at ungdommer som kom til Norge som mindreårige kan bli returnert til internflukt i Afghanistan når de har fylt 18.

– Returstans kan føre til flere afghanske asylsøkere

Solberg sier hun har forståelse for at mange synes det er krevende at unge afghanere sendes tilbake til et land med sikkerhetsutfordringer, men mener UDI og UNE nøye vurderer situasjonen i Afghanistan.

Hun frykter at en returstans kan bidra til at flere afghanske asylsøkere kommer til Norge, og at afghanske borgere som oppholder seg ulovlig i andre land i Europa kommer til Norge.

– Jeg er også bekymret for at om Stortinget skulle gått inn i de konkrete sikkerhetsvurderingene i denne saken, så senkes terskelen for å gjøre det igjen senere, skriver Solberg.

