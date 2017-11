Flere henvender seg til NorSIS om jobbrelatert nettsjikane 

innenriks

Lærere, politifolk og ansatte i barnevern og Nav hetses på nett etter å ha delt saker fra arbeidsgiver i sosiale medier, skriver P4.

Et stort flertall av de over 300 sakene handler om sjikane etter at man deler saker på internett. Mange opplever negativ oppmerksomhet når de blogger om fagrelaterte ting, uttaler seg i mediene og bruker private Facebook-profiler til å formidle budskap som er relatert til jobben.

Seniorrådgiver i NorSIS, Hans Marius Tessem, etterlyser en beredskap i de offentlige instansene, som beskytter de ansatte.

– Når det forventes at man skal bruke internett til å formidle virksomhetens budskap er det viktig at det finnes et apparat for hjelpe, sier seniorrådgiveren.

