Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt natt til mandag

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB. Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått, sier Meyer i en pressemelding.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun videre.

Advokatutgifter og flyttekostnader

Avtalen innebærer at Meyer beholder lønnen, inkludert pendlertillegg, i et halvt år. Deretter kan hun motta lønn fram til 15. november neste år, men avkortet for annen inntekt over 10.000 kroner.

Hun får også dekket advokatutgifter og flyttekostnader.

Finansminister Siv Jensen fortalte på en pressekonferanse fredag at hun ikke lenger har tillit til Meyer, mens Meyer på sin side mente at det ikke var grunnlag for å si henne opp. Hun hevder samtidig at hun kjemper for byråets uavhengighet og at hun har blitt utsatt for politisk press, og har spesielt nevnt «innvandringsfeltet».

Omstillingsprosess

Statistikkbyrået gjennomgår en omstilling, og en rekke forskere har protestert mot at de må skifte beite. Samtidig har regjeringen satt i gang et eget utvalg som skal se på SSBs rolle og oppgaver.

Striden handler blant annet om hvorvidt omstillingsprosessen har gått for langt før utvalget har kommet med sin rapport, og hvorvidt Meyer har hatt ryggdekning hos Jensen til å gjennomføre den.

Opposisjonen på Stortinget har varslet at de vil se nærmere på saken.