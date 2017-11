– Ett vådeskudd i måneden i politiet

innenriks

Den allmenne bevæpningen opphørte 3. februar i fjor. Siden da har det vært 20 hendelser hvor tjenestemenn har skutt uten å ha kontroll, viser tall ABC Nyheter har innhentet fra Politidirektoratet (POD).

To episoder har ført til personskader.

Tallene fra POD er basert på hva landets tolv politidistrikter selv har rapportert inn, og skal være à jour per 1. september i år.

– Fellestrekket er at det har skjedd brudd på politiets sikkerhetsregler og at polititjenestepersonen på grunn av egen uaktsomhet ikke har forstått at det har vært skudd i kammeret når avtrekk er foretatt, skriver spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus i en kommentar til ABC Nyheter.

Spesialenheten for politisaker blir i de aller fleste tilfeller involvert. Den strengeste straffen noen i politiet hittil er ilagt for brudd på straffeloven ved å volde fare for andres liv og helse, er et forelegg på 12.000 kroner.

Den alvorligste hendelsen fant sted 11. januar 2017, da en tjenestemann skjøt seg selv i leggen under skytetrening på Vatne i Sandnes kommune. Den andre personskaden skjedde i mai 2016 da en tjenestemann ble truffet av en rikosjett i leggen fra et skudd som traff betonggulvet.

De fleste farlige skyteepisodene har skjedd inne på en politistasjon, skytebane eller inne i en bil, mens tre har skjedd i det som omtales som offentlig rom.

(©NTB)