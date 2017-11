41-åring erkjente ikke straffskyld etter jaktulykke i Troms

innenriks

Saken mot 41-åringen startet i Nord-Troms tingrett mandag. Han er tiltalt for uaktsomt drap etter at han 28. februar i år skjøt og drepte en 26 år gammel mann inne på et avfallsområde på Stormoen i Balsfjord i Troms, skriver VG.

– For meg så det helt ut som en rev, og jeg løsnet skudd. Når jeg kommer opp på bakken, ser jeg at det ligger en mann der, ikke en rev. Da skjønte jeg at jeg hadde skutt ham, forklarte mannen, ifølge Nordlys.

26-åringen døde umiddelbart av massive hjerneskader. Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet. 41-åringen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen og sier han var helt sikker på at det var en rev han så i siktet.

Det var mørkt da jakten pågikk, og tiltalte brukte en rifle med et påmontert termisk varmesøkende sikte.

– Siktet gjengir et synlig bilde eller signatur og avgir varmestråling. Under optimale forhold vil man lett kunne se om det er et dyr eller ikke. Og da er vi inne i sakens kjerne, om tiltalte var uaktsom da han skjøt og drepte avdøde. Spørsmålet er om han forvisset seg godt nok for hva han skjøt mot, sa aktor, statsadvokat Torstein Lindquister, i sitt innledningsforedrag, ifølge VG.

Rettssaken skal være ferdig på onsdag. 41-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven.

(©NTB)