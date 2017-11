Berg-og-dal-bane på børsen endte med nedtur

innenriks

Hovedindeksen åpnet i pluss og steg videre, før den fikk et kraftig fall. Ifølge E24 var indeksen nær å ende under 800 poeng og var på det verste ned 1,32 prosent.

Mest omsatt mandag var Marine Harvest, fulgt av Statoil og Norsk Hydro. Blant de største selskapene notert på hovedindeksen gikk Telenor mest fram med 0,7 prosent. Deretter fulgte Statoil og Yara med 0,1 prosents framgang. I minus endte Norsk Hydro med en tilbakegang på 0,7 prosent og DNB med 0,6 prosents nedgang.

Mest fram av de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk Grieg Seafood med 4,0 prosent, deretter Kitron og Salmar – begge med 1,75 prosent – og Marine Harvest med 1,63 prosent.

IT-selskapet Asetek gikk med tilbake med 8,1 prosent, fulgt av Next Biometrics med 5,7 prosent og Thin Film Electronis som gikk tilbake med 4,7 prosent.

Oslo Børs var langt fra alene i å oppleve røde tall mandag. De tre mest toneangivende aksjeindeksene i Europa gikk alle tilbake. CAC 40 i Paris med 0,9 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,6 prosent og FTSE 100 i London med 0,3 prosent.

Nedgangen på Oslo Børs var denne dagen ikke drevet av tilsvarende nedgang i oljeprisen. Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag nemlig omsatt for 63,60 dollar fatet, en forsiktig oppgang som også gjaldt amerikansk lettolje som ble omsatt for 65,85 dollar fatet.

