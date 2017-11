SSB-veteran tror ikke på konspirasjonsteorier om omorganiseringen

innenriks

Holmøy er en av de rundt 25 forskerne i SSBs forskningsavdeling som etter planen skulle flyttes til statistikkavdelingen – og en av årsakene til at konflikten om omorganiseringen i det statlige statistikkbyrået tok av i mediene.

– Disse konspirasjonsteoriene om at omorganiseringene i byrået er satt i gang for å få satt en profilert forsker på et sidespor, det har jeg ikke noe tro på, sier SSB-veteran Østby til VG. Han er nå pensjonert etter å ha lagt bak seg en 50 år lang karriere i statistikkbyrået.

I helgen ble det klart at SSB-sjef Christine Meyer trakk seg som følge av den åpne konflikten om omorganiseringen hun var i ferd med å rulle ut. Hun har antydet at hennes øverste sjef, finansminister Siv Jensen (Frp), grep inn i prosessen for å verne om Erling Holmøys posisjon.

Holmøy er en av forfatterne bak en omstridt rapport som har beregnet prislappen på innvandring til Norge, og flere har reagert på at han etter omorganiseringen etter planen ikke lenger skulle få drive med forskning.

– Viktige beregninger

Østby understreker at Holmøys beregninger av de fremtidige kostnadene ved innvandring til Norge er viktige.

– Slike beregninger skal man gjøre. Men det er litt for enkelt å omtale rapporten som et innvandringsregnskap. Dette er et regnskap som viser statsfinansielle inntekter og utgifter, noe også Holmøy har vært klar på. Det er mange virkninger av innvandring som ikke direkte påvirker statsfinansene, sier Østby.

Søndag sa Meyer til VG at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» om Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling. Dette avvises av departementet.

– Forankret prosessen

SSB har blitt anklaget for å trenere en rapport Holmøy hadde laget om innvandringskostnader. Meyer mener imidlertid at byrået kom i en vanskelig posisjon fordi de måtte kvalitetssikre tallene som Holmøy allerede hadde levert til Brochmann-utvalget.

– Vi ønsket å få ut rapporten, sa hun til NTB søndag.

I forkant av Meyers avgang gjorde finansministeren det klart at hun ikke lenger hadde tillit til henne. Jensen antydet at SSB-sjefen hadde gått lenger enn departementet ønsket i omstillingsprosessen.

– Vi har forankret prosessen i SSBs styre og hatt løpende kontakt med Finansdepartementet. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at hun bruker dette som et grunnlag for å si at hun ikke har tillit til meg, sa Meyer.

– Trist

Holmøy selv har kalt omorganiseringsprosessen i SSB – som inntil videre er satt på hold – for trist.

– Prosessen er unik, selvfølgelig. Og trist. Det er jo en uenighet og en konflikt her. Dette har eskalert, og det skyldes jo at disse endringsforslagene, som har vært mange og omfattende, har møtt veldig mye saklig motstand, sa Holmøy fredag, mens Meyers framtid i SSB ennå var uavklart.

Han har opplevd at uroen i SSB har gått på bekostning av arbeidet.

– Vi skulle liksom ha gjort en jobb, og for noen av oss har det vært veldig mye annet enn jobb det har handlet om den siste tiden, sier han.

