Sjefstrateg tror boligprisene vil falle i inntil sju år

Han sier til Dagens Næringsliv at han mener det er en høy risiko for at fallet denne gangen kan vare i fire til sju år.

– Det er stor sjanse for at det blir et veldig stor fall. Jeg kaller det et fall på 20 prosent pluss, pluss, pluss, sier Hermanrud til avisen.

Han viser til at boligbyggingen er rekordhøy samtidig som befolkningsveksten er lavere. Dessuten er boliginvesteringene i Norge større enn olje- og gassinvesteringene til sammen.

– Nå har vi kommet til et nivå på gjelden som gjør at hvis ikke boligprisene fortsetter å stige, må husholdningene spare veldig mye mer enn de så langt har gjort. Hvis du først er i boligmarkedet, kan du være med på reisen og oppgradere når boligprisene stiger. Når det stopper opp, må det spares veldig mye for at folk skal ha råd til ny bolig. Det kan påvirke spareatferden og ha store konsekvenser for økonomien, sier han.

