DN: Frp vil gi Carl I. Hagen plass i Nobelkomiteen

Innstillingen skal være klar tirsdag kveld, for deretter å bli behandlet i Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

Formelt er det Stortingets flertall som avgjør hvem som skal velges til Nobelkomiteen, men sedvane er at partienes egen kandidat får plass. Frps Christian Tybring-Gjedde er helt klar på at Frps medlem i komiteen må bli Carl I. Hagen.

– Og dersom ikke valgkomiteen kommer til å innstille på ham, har jeg varslet at jeg uansett på vårt gruppemøte vil fremme hans kandidatur, sier Tybring-Gjedde til Dagens Næringsliv.

Han ser ingen problemer med at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.

– Det er jo noen som har forsøkt å finne formalistiske begrunnelser for å hindre at Carl I. Hagen blir valgt til Nobelkomiteen. Det har jeg ikke så veldig sansen for.

– Rare tildelinger

– Hagen er andre vara til Stortinget, men er første vararepresentant så lenge Siv Jensen sitter i regjering. Og uansett om Hagen vil møte på Stortinget, så vil ikke han diskutere Nobelkomiteens arbeid med andre på Stortinget, sier Tybring-Gjedde.

Han mener Carl I. Hagen vil være en viktig stemme i komiteen og viser i tillegg til at han er godt kvalifisert.

– Og uansett kan det ikke gå så mye verre i Nobelkomiteen enn det har gjort. Det har vært mange rare tildelinger, som utdelingen til president Obama eller de som planter trær, sier Tybring-Gjedde.

Lanserer Michaelsen

Frps nåværende medlem i komiteen, Inger Marie Ytterhorn (76) har sagt at hun ønsker gjenvalg. Også andre kandidater er lansert som Frps kandidat til Nobelkomiteen. Tidligere stortingsrepresentant Åse Michaelsen (57) er foreslått av stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen.

Michaelsen sier til Fædrelandsvennen at hun er ydmyk og synes det er veldig hyggelig å bli foreslått, men hun understreker at hun ønsker å bli lansert som en av flere kandidater og at hun ikke vil stille dersom det ender med kampvotering mot Carl I. Hagen.

