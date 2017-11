Sp støtter Aps forslag om å vurdere asylsaker på nytt

innenriks

Selv om det ikke er bekreftet at Venstre og KrF kommer til å støtte det, melder NRK at Venstre og KrF slutter opp om hovedintensjonen i forslaget. SV har varslet støtte.

Aps forslag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vendte forrige uke tommelen ned for et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange Ap- og Sp-veteraner til å reagere.

