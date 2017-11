Første dom etter etterforskning på det mørke nettet

innenriks

Det var i juli 2015 at Kripos gikk til aksjon mot et nettverk som solgte narkotika på det mørke nettet. Totalt ble 15 kvinner og menn siktet for å ha kjøpt narkotika over dette nettet.

Blant de pågrepne var også fem menn som regnes som noen av hovedpersonene bak nettverket. Tre av dem ble siktet etter den såkalte mafiaparagrafen, fordi politiet mente de har drevet med organisert narkotikakriminalitet. Mange av de siktede var ikke tidligere kjent for politiet før de ble pågrepet i denne operasjonen, som fikk navnet Marco Polo.

Millioner av kroner

Nå opplyser Kripos at de første dommene i denne omfattende saken er kommet, og de fem er dømt til fengselsstraffer som varierer mellom to år og fire måneders fengsel til seks års fengsel. Ifølge dommene skal også rundt 5 millioner kroner, noe kryptovaluta og en mengde datautstyr inndras.

I nettverket har det blitt omsatt cannabis, kokain, amfetamin og MDMA (virkestoffet i ecstasy) for millioner av kroner. Narkotikaen har blitt sendt hjem til folk i posten.

Det såkalte mørke nettet er kun tilgjengelig gjennom spesielle nettlesere. Kommunikasjonen er kryptert og betalingen foregår vanligvis med bitcoins – en digital valuta som er vanskelig å spore.

Nye metoder

– Gjennom etterforskningen har vi lært oss mange nye metoder. Disse metodene vil vi få stor nytte av i saker i fremtiden, enten det gjelder salg av narkotika, våpen, eller overgrepsmateriale av barn, som omsettes ved hjelp av anonymiseringsnettverk som det mørke nettet, sier politiadvokat i Kripos, Richard Beck Pedersen i en pressemelding.

Det blir stadig vanligere blant kriminelle å bruke det mørke nettet til å handle narkotika, våpen, falske identitetsdokumenter, kompromitterte kredittkort, stjålne varer og seksuelle overgrepsbilder av barn.

