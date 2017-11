Fakta om Goliat

innenriks

* Første oljefelt satt i drift i Barentshavet, 85 kilometer nordvest for Hammerfest

* I drift 16. mars 2016, over to år etter planen.

* Ressurser anslått til 31 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter

* Eni Norge er operatør med 65 prosent eierandel, mens Statoil eier 35 prosent.

* Forventet driftstid er 15 år, med en produksjon på rundt 100.000 fat olje per dag.

* Utbyggingen ble i 2008 anslått å koste 32,6 milliarder kroner, men endte på 50,8 milliarder kroner.

* Eni har beregnet at utbyggingen, med selskapets interne forutsetninger og avkastningskrav, er lønnsom med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 50 dollar per fat over feltets levetid, såkalt break-even-pris

* Beregninger viser derimot at oljeprisen fra og med januar 2018 må være litt over 75 dollar per fat i snitt for at prosjektet skal bli lønnsomt.

* I tillegg til spørsmålet rundt lønnsomhet har Goliat fått tilnavnet «skandaleplattformen» på grunn av gjentatte ulykker, lekkasjer, nedstengninger og forsinkelser siden prosjektet ble igangsatt.

(Kilder: Petroleumstilsynet, Stavanger Aftenblad og Teknisk Ukeblad)