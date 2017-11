Tidligere TV 2-topp: – Delvis løgnaktig fra Hagen

innenriks

Tirsdag bekreftet Hagen at han i over et år satt på informasjon om seksuell trakassering av en kvinnelig medarbeider uten å gripe inn. Han understreket at han ikke kjente alle detaljer i historien som kvinnen har fortalt om. Da han ble kjent med de alvorlige anklagene, ble mannen som sto bak episodene, umiddelbart avskjediget.

Rune Indrøy forlot TV etter 23 år i kanalen. Den tidligere kommunikasjonsdirektøren mener Hagen fremstiller saken feil.

– Jeg reagerer meget sterkt på den fremstillingen Hagen nå gir. Den er delvis løgnaktig. Fra kvinnens side ble all informasjon gitt i det første møtet med Hagen, også om episoden inne i TV 2-lokalene, sier Indrøy til VG.

Episoden i TV 2-lokalene handler om en mannlig sportsprofil som skal ha kneppet opp buksen og deretter forsøkt å presse kvinnens hode ned mot underlivet sitt. Indrøy sier informasjonen ble gjentatt i to andre møter.

VG har snakket med kvinnen som varslet om trakasseringen.

– Hagen fremstiller dette feil. Episoden i TV 2-huset og flere andre episoder knyttet til samme mann ble fortalt om allerede i det første møtet med Hagen, sier hun.

– Jeg står ved min uforbeholdne unnskyldning til medarbeiderne som led overlast i denne perioden. Det er helt korrekt at jeg hadde nok informasjon til å handle tidligere enn jeg gjorde i én av sakene vi dessverre har hatt i TV 2. Det har gitt konsekvenser for andre mennesker som kunne vært unngått, sier Hagen til avisen.

