Veidirektøren inne på teppet hos samferdselsministeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kalte inn veidirektøren på teppet etter avsløringene om at tilstanden til mange norske bruer er dårlige, at de ikke sjekkes når de skal, og at manglene heller ikke registreres.

– Det er klart at vi formidlet det jeg er opptatt av, som er at vi ikke har registreringen på stell – det er alvorlig. Og det må bringes i orden. Det synet deler naturligvis statsråden med oss, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til VG etter onsdagens møte med Solvik-Olsen.

Det var VG som tirsdag avslørte et Vegvesenet bryter reglene for årlige inspeksjoner av riks- og fylkesveibroer. Vegvesenets egen brodatabase Brutus viser at én eller begge av fristene for inspeksjon er brutt for 55 prosent av broene i landet.

– Registreringsproblematikken ble klarere for meg i forbindelse med Vegtilsynets rapporter, sier Gustavsen og opplyser at Vegvesenet nå har startet et nasjonalt prosjekt for å gjennomgå hvordan de jobber.

Samtidig har veidirektøren forpliktet seg til å få alle rapporter om brosikkerheten fra 2017 registrert i Brutus innen 1. februar 2018.

Han understreker samtidig at norske bruer er trygge å kjøre på, men at mange har for dårlige rekkverk og overganger mellom vei og bro. Han mener at situasjonen ikke er kritisk for trafikksikkerheten.

– Det er klart at vi er svært opptatt av at det ikke er bæreevne-problemer, men vi erkjenner at vi har et forfall på broene våre. Du får dette på blant annet rekkverk, sier Terje Moe Gustavsen.

