Høyre klart størst i ny måling

I DNs partibarometer for november har Høyre en oppslutning på 28,2 prosent – en fremgang på 3 prosentpoeng siden forrige måling. Fremskrittspartiet går ned 1,5 prosentpoeng til 13,2. Rødt er litt større enn MDG med henholdsvis 3 og 2,8 prosent. Målingen gir de borgerlige partiene et flertall med 86 av 169 seter i Stortinget, selv om Venstre kommer under sperregrensen.

For Arbeiderpartiet er det en oppgang på 0,5 prosentpoeng til 25,6 prosent.

Partiet stanset den pågående utsendelsen av afghanerne som fyller 18 år i høst noe statsminister Erna Solberg (H) mener viser en ny holdning i Aps ledelse.

– Det veksler litt i Arbeiderpartiet når det gjelder innvandring og asyl. I utgangspunktet ga Jonas Gahr Støre uttrykk for mer liberale holdninger til innvandring enn det Jens Stoltenberg gjorde med å åpne for ti tusen flyktninger på landsmøtet, sier Solberg.

Partileder Støre avviser at han er mer liberal enn Stoltenberg.

– Jeg har vært med på Aps innvandringspolitikk i Jens Stoltenbergs år. Jeg ledet innvandringsutvalget i Arbeiderpartiet som la grunnlaget for politikken som skulle være streng, rettferdig og human. Men Stortinget har ikke gitt en blankofullmakt til Sylvi Listhaug til å drive en praksis som fører til at midlertidigheten til unge, sårbare mennesker skyter i været uten at Stortinget er informert om det, sier Støre.

Øvrige partier i målingen Sentio har gjort for DN (endring siden forrige måling i parentes): Senterpartiet 10,9 (+0,7), SV 6,7 (-0,6), KrF 4,0 (+0,9), Venstre 3,9 (-0,7), Rødt 3,0 (-0,1), MDG 2,8 (-2,1), Andre 1,7 (-0,2).

Feilmarginen på målingen er mellom 0,9 og 3,3 prosentpoeng og høyest for de største partiene,

