Giske: – Regjeringen har brukt 1.000 oljemilliarder uten en eneste reform

innenriks

Fredag legger Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett. For første gang siden Siv Jensen ble finansminister, legger Ap seg på samme oljepengebruk som regjeringen, skriver Dagens Næringsliv. Avisen skrev forrige uke at Høyre/Frp-regjeringen, inkludert 2018-budsjettet, har brukt over 1.000 milliarder oljekroner på fem år.

– Siv Jensen har klart å bruke tusen milliarder oljekroner uten verken å få til en eneste stor sosial reform eller innsparingsreform. Det er ingen store reformer tilsvarende tidligere tiders barnehageløft, tiårig grunnskole, reform 94, reformer som også har hatt stor betydning for yrkesdeltakelse eller utdanningsnivå, sier Giske.

Finansminister Siv Jensen mener Giske må ha sovet i timen.

– Han ser ut til å ha glemt både politireform, kommunereform og de store reformene i samferdselssektoren. Det gir mer velferd, politikraft og infrastruktur for pengene, svarer Jensen.

Hun legger til at Giske bør glede seg over at politikken virker og at den vanskeligste perioden er bak oss.

Giske peker på fire reformer Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å jobbe for fremover: Fullføring av pensjonsreformen., halvere frafallet i den videregående skolen, halvere antallet nye unge uføre og velferdsteknologi, e-helse og digitalisering.

