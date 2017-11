Politimenn slipper tiltale etter at kvinne brakk armen under pågripelse

innenriks

De to tjenestemennene hadde patruljetjeneste i Molde sentrum natt til skjærtorsdag i år da de måtte sette håndjern på det politiet beskriver som en utagerende og alkoholpåvirket kvinne.

Den ene armen til kvinnen ble påført et spiralbrudd, og hun ble like etter kjørt til sykehus i ambulanse. Samme natt besluttet politimesteren i Molde at Spesialenheten skulle varsles.

Nå har spesialenheten kommet med sin konklusjon, skriver de i en pressemelding fredag.

Tjenestemannen som skulle sette håndjern på kvinnen, fikk saken henlagt etter bevisets stilling. Tjenestemannen som assisterte ham, fikk saken henlagt som intet straffbart forhold.

– For Spesialenheten framstår det ikke som unødvendig eller uforholdsmessig å sette håndjern på den utagerende kvinnen, og det er ikke noen bevismessige holdepunkter for at tjenestemannen benyttet seg av et farlig eller ulovlig grep, heter det i påtaleavgjørelsen.

