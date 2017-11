Guttegjeng dømt for vold på russefest

innenriks

Forholdet fant sted under en fest i slutten av februar i år, skriver NRK. Den ene, en 20-åring fra Larvik som retten mener sto i spissen for volden, er dømt til fengsel i ett år og en måned. Kameraten hans, som ifølge retten også var med på mishandlingen, må gjennomføre 300 timer med samfunnsstraff.

I tillegg er en annen 20-åring dømt til tre måneders fengsel, mens en 17-åring må gjennomføre 150 timer med samfunnsstraff. De tre andre tiltalte ble frifunnet av Larvik tingrett.

Ifølge NRK skjedde voldsepisoden i forbindelse med rivalisering mellom russen i Larvik og Sandefjord. Noen gutter fra Larvik skal ha gått løs på en annen guttegjeng etter at de sa de var fra Sandefjord.

Til slutt endte en 18-åring opp alene med flere av guttene fra Larvik, hvorpå han ifølge dommen ble påført to brudd i ansiktet, hjernerystelse og ble bevisstløs. I ettertid har det vært en fare for at han kunne miste synet på det ene øyet.

I dommen heter det at russen i Larvik har vært involvert i flere alvorlige voldsepisoder de siste årene, og at «dette er en svært uønsket trend og allmennpreventive grunner må få betydning for straffen».

(©NTB)