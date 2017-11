Jensen taus om Hagens Nobel-drøm

innenriks

– Som statsministeren har sagt, så har ikke regjeringen noen mening om hvem som plukkes ut til å sitte i Nobelkomiteen, sier Jensen til NTB.

– Hagen ble svært skuffet da han ble vraket av Frp til Nobelkomiteen i 2011. Er nominasjonen av ham et forsøk på å unngå en lignende situasjon i etterkant?

– Regjeringen har ingen mening om hvem som plukkes ut til å sitte i Nobelkomiteen, gjentar Jensen og viser til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi for kommentarer.

Kjølig forhold

Forholdet mellom Frps mangeårige formann Carl I. Hagen og etterfølgeren Siv Jensen kjølnet raskt da Hagen trådte tilbake i 2006. Og da Frps stortingsgruppe lot Inger-Marie Ytterhorn få fortsette i Nobelkomiteen i 2011, ble det enda verre.

– Nobel-nominasjonen ble en vond sak. Partiledelsen visste at jeg ville bli knust over vrakingen, uttaler Hagen i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra», som ble utgitt i fjor.

Der oppgir Hagen at Siv Jensen valgte å be om votering uten at Hagen fikk holde valgtale for sitt kandidatur.

– Jeg forlot møtet og gikk rett over til partikontoret og ryddet pulten min. Jeg tror aldri jeg har vært så sint og skuffet i hele mitt liv.

Holdt seg unna

Hagen valgte å holde seg unna landsmøtet i 2012 og mener partiledelsen på forhånd må ha truffet en beslutning om å holde ham fra vervet.

– Jeg oppfatter Nobel-vrakingen som et ledd i strategien «Hold Carl unna», som ble iverksatt rett etter at Siv overtok som partiformann i 2006, uttaler Hagen i Ringheims bok.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi avviser overfor NTB at partiet nå har samlet seg om Hagen i den hensikt å unngå en ny, offentlig skittentøyvask.

– Det har ikke vært noe tema. Vi ble ikke overrasket over at Carl ønsket seg inn i Nobelkomiteen, noe valgkomiteen også innstilte på. Han ble valgt av stortingsgruppa med stort flertall, sier Limi.

Møtes mandag

Mandag blir det trolig klart om Frp-nestoren får det ettertraktede vervet. Stortingspresident Olemic Thommessen har kalt inn de parlamentariske lederne til et møte om saken.

– Det er veldig uvanlig på Stortinget at man blander seg inn i partienes kandidater til valg som Stortinget skal gjøre, framholder Limi.

Han mener det ikke er noe i dagens regler som tilsier at Hagen ikke skal kunne sitte i komiteen samtidig som han er vararepresentant på Stortinget. Fredag varslet han Frps støtte til en gjennomgang av reglene – under forutsetning av at eventuelle endringer først gjelder fra neste periode.

– Dette har gått fra en debatt om å være valgbar eller ikke som vararepresentant, til å dreie seg om Carls person. Det mener jeg enkelte aktører bør holde seg for gode til, sier han.

Arbeiderpartiet går imot Hagens kandidatur og har fått støtte fra SV og Venstre. Regjeringspartner Høyre samt KrF og Senterpartiet vil avvente utfallet av mandagens møte før de tar endelig stilling.

