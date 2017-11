Mann funnet død i Risør – trolig sykkelulykke

innenriks

Det var forbipasserende som fant den livløse mann i Leideren i Risør, skriver iRisør.no.

– Han ble funnet rundt klokken 10.30. De som fant ham, ringte etter ambulanse og startet med hjerte- og lungeredning. Da ambulansen kom, tok de over, men de konstaterte at mannen var død, sier Vegard Pedersen ved Risør politistasjon til avisen.

Politiet fant en svart og rød elsykkel i nærheten av den omkomne, og de antar at han har syklet ut av veien.

– Vi vet ikke når dette har skjedd, sier Pedersen.

Det tok lang tid før politiet klarte å bringe på det rene identiteten til mannen, men like før klokka 18 lørdag kveld opplyser politiet i Agder at den omkomne er en mann på 38 år og at de pårørende varsles.

Nærmere opplysninger vil ikke komme fra politiet før over helgen.

(©NTB)