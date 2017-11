Mann dømt for bedrageri – må betale tilbake 32 millioner kroner

innenriks

Finansavisen omtaler dommen fra Oslo tingrett, som falt torsdag i forrige uke. Mannen dømmes for fire grove bedragerier og økonomisk utroskap. Ifølge dommen utgjør bedrageriene nærmere 35 millioner kroner til sammen.

I over ni år – fra februar 2006 til april 2015 skal mannen ha lurt sin tidligere samarbeidspartner for 26 millioner kroner. Pengene skulle angivelig brukes til å investere i forskjellige prosjekter, men gikk i stedet til ham selv, slår tingretten fast.

I tillegg til å lure samarbeidspartneren skal mannen også ha fått ut over 7 millioner kroner fra samarbeidspartnerens bror, en annen privatperson og en bank.

57-åringen skal ifølge dommen ha forledet andre til å tro at han var en bemidlet mann og sønn av en skipsreder. Retten finner det også bevist at han ga uttrykk for å ha tilgang til penger.

