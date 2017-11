Ropstad: Skulle gjerne vært ferdige allerede

innenriks

– Det blir trolig ikke et nytt forhandlingsmøte om statsbudsjettet i kveld, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB like før klokka 20. Da var han på vei ut fra Stortinget.

Til tross for at den fristen partene i budsjettforhandlingene hadde pålagt seg selv løp ut klokka 18, har stemningen ifølge Ropstad stort sett vært ganske god.

– Det er klart at mot slutten av forhandlinger er det alltid krevende. Vi kjenner litt på at vi gjerne skulle vært ferdige allerede. Samtidig har vi relativt god tid før avgivelse om ti dager, sa Ropstad.

Rundt en halvtime før fristen løp ut, sa Høyres Nikolai Astrup at de hadde noen uavklarte saker, men at de jobbet så raskt som mulig. På spørsmål noen timer senere om det for KrF fortsatt handler om lærernorm, pleiepenger og maskinskatten, svarte Ropstad at han hele veien har vært tydelig på hva som er viktig for partiet.

– Det er mer valgfrihet for familiene, det er flere lærere for de yngste og da er lærernormen verktøyet. Og vi har vært tydelige på pleiepenger, svarte Ropstad, uten å si noe om maskinskatten fortsatt er blant de sakene det forhandles om.

Selv om han ikke tror det blir forhandlingsmøte mandag, er Ropstad beredt på å komme tilbake dersom det endrer seg.

– KrF er disponible 24/7.

