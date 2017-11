Terrordømt Syria-farer fra Verdal anker dommen

innenriks

Dommen falt i Oslo tingrett mandag, melder TV 2.

Den 34 år gamle mannen var tiltalt for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han var også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Anker dommen

Retten finner det bevist utover rimelig tvil at han objektivt sett inngikk en reell avtale med IS om å begå straffbare handlinger som beskrevet i straffeloven, eller medvirke til dette. Han sluttet seg til IS og gikk på sharia-skole hvor han fikk utbetalt lønn. Han gikk deretter bevæpnet og aktivt inn i «den muslimske hæren». Han var med i minst en militær gruppe.

Retten finner det også bevist at han gikk aktivt inn i IS' militære operasjoner med den hensikten å skape frykt i den syriske befolkningen og kjempe mot Assad-regimet for kalifatet.

Trønderen nektet straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016. Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

I en kommentar til Adresseavisen sier 34-åringens forsvarer at han ønsker å anke dommen.

Tekstmeldinger til Norge

Ifølge tiltalen ønsket mannen å flykte fra Syria etter én til to uker. Dommen konkluderer med at kommunikasjonen med venner og familie i Norge ikke gir holdepunkter for at tiltalte vurderte å flykte hjem før i april 2015, og at han også etter dette var ambivalent.

Ifølge dommen skrev mannen til sin søster 25. mai 2015 at han aldri ville hjem og at det var uaktuelt: «Allah har velsigna mæ med islam, å emigrering å jihad for hannes skyld».

Politiet har beslaglagt nesten 13.000 meldinger fra 34-åringens telefon.

Lengst i IS-kontrollerte områder

34-åringen er en av tre trøndere som reiste til Syria, ifølge TV 2. De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene og hadde konvertert til islam. 34-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria.

34-åringen er den nordmannen som har oppholdt seg lengst i IS-kontrollerte områder og deretter kommet tilbake til Norge.

I fjor ble det anslått at rundt 90 personer har reist fra Norge for å slutte seg til IS. Rundt 20 fra Norge er meldt drept i landet, og 30 skal være kommet tilbake.