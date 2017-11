Boligbrann på Notodden

innenriks

– Brannvesenets røykdykkere jobber på stedet, og vi har fått tilbakemeldinger om at huset er overtent, opplyste operasjonsleder Petter Ebbesberg i Sørøst politidistrikt til NTB like etter klokken 1.30 natt til tirsdag.

Klokken 1.54 melder politiet at flere personer er evakuert og at de blir tatt hånd om av helsepersonell på stedet. Tre kvarter senere opplyser politiet på Twitter at brannen er under kontroll, men at brannvesenet fortsatt jobber med etterslukking og søk i huset.

Det lokale brannvesenet får bistand fra kolleger på Kongsberg.

Fire personer skal være registrert på den aktuelle adressen.

