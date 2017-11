Flere fra arbeiderklassen går til Høyre og Frp

innenriks

I 1965 svarte 64 prosent av både Ap og SFs velgere at de var del av arbeiderklassen. Bare 5 prosent av Høyres velgere sa det samme. Men nå i 2017 sier 32 prosent av Aps og 19 prosent av SVs velgere at de tilhører arbeiderklassen. Blant Høyre-velgerne er det 14 prosent, og blant Frps velgere 20 prosent, skriver Klassekampen.

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Tor Bjørklund, med støtte fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen.

Bjørklund har i mange år forsket på valg og partier, og er i dag professor emeritus ved Universitetet i Oslo. I år er første gang på 16 år at en slik undersøkelse blir gjennomført.

Samtidig er det færre som definerer seg som arbeiderklasse. I 1965 oppga 40 prosent av hele folket at de mente at de tilhørte arbeiderklassen. I 2017 er det bare 20 prosent som svarer det samme.

I tillegg er det en endring i aldersprofilen. I tidligere undersøkelser var det en langt større andel av de eldre som oppga å tilhøre arbeiderklassen. I denne undersøkelsen er det ingen store generasjonsskiller.

– At klassebåndene løsner, er en god forklaring på store velgerbevegelser, og at sosialdemokratiske partier opplever at velgerlekkasjer øker, sier Tor Bjørklund.

