Juletre til London felt i Nordmarka

Oslos ordfører Marianne Borgen felte den 23 meter høye grana sammen med bydelen Westminsters borgermester Ian Adams.

Det er i år 70. gang et norsk juletre sendes fra Oslo til London. Treet er en gave til britene som en takk for hjelpen under 2. verdenskrig. Det skal i år tennes på Trafalgar Square torsdag 7. desember.

– Jeg ser så fram til å få juletreet fra Oslo. Det har i 70 år vært et symbol på vårt dype vennskap, skriver borgermester Ian Adams på treets egen Twitter-konto.

Treet skal fraktes til London først på trailer med spesialbygget henger, så med båt fra Brevik, skriver VårtOslo.

I fjor ble ikke treet bare godt mottatt av londonerne. Mange mente det lignet litt for mye på en stor lysende sylteagurk, skrev London-avisa Evening Standard.

