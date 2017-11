Tunnel i Hordaland stengt på grunn av steinras

innenriks

– Klokka 19.45 kom det meldinger steiner på flere kilo som har rast fra tunneltak og ned på veibanen, fikk NTB opplyst hos politiet i Hordaland.

En patrulje på stedet observerte like etter en stor løs stein i taket på Nakkagjelstunnelen. Like før klokka 22 meldte Vegtrafikksentralen at denne tunnelen forblir stengt over natta på grunn av rasfaren. Omkjøring blir via fylkesvei 7 gjennom Hardanger.

De andre tunnelene ble åpnet igjen tirsdag kveld.

Det var lenge usikkert hvor eventuelle ras hadde gått, og om det hadde skjedd i flere tunneler. For sikkerhets skyld var derfor en lang strekning stengt mellom Bergen og Voss tirsdag kveld.

Ingen biler ble truffet, men stengingen skapte store trafikkproblemer.

Like etter klokka 20 kom det melding om at Masfjordtunnelen på E39 også var stengt på grunn av steinnedfall. Kort tid etter ble imidlertid denne tunnelen åpnet igjen, melder Vegtrafikksentralen vest.

