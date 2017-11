Tusenfryd ilagt bot etter ulykke

innenriks

Sommervikaren jobbet ved attraksjonen «Supersplash» og fikk foten sin i klem etter å ha blitt truffet av en av vognene. Saken ble først henlagt av politiet, men etter at dette ble klaget inn ble den gjenopptatt. Nå har politiet konkludert med at fornøyelsesparken må betale en bot på 300.000 kroner, ifølge NRK. Politiet mener Tusenfryd ikke hadde god nok sikkerhet.

Legene greide å berge beinet til sommervikaren etter ulykken, men han lever i dag med varige skader.

– Han har en viss funksjon i beinet, men ulykken preger ham og har satt han tilbake medisinsk. Han har også mistet mye skolegang på grunn av dette, sier Christian Lundin, den unge mannens bistandsadvokat.

Sommervikaren og fornøyelsesparken har tidligere blitt enige om erstatning.

Tusenfryd ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men skriver følgende i en epost til NRK:

«Vi registrerer at myndighetene har endret oppfatning i saken etter først å ha vurdert saksforholdet i ett år og konkludert i november 2016 med at det ikke forelå noe grunnlag for dette. Vi har nettopp mottatt dokumentasjon, og har foreløpig således ikke hatt tid til å gjennomgå grunnlaget for de vurderingene som nå foreligger.»

