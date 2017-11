Hagens Nobel-drøm skaper hodebry for Stortingets regelkyndige

innenriks

Frps partinestor har gitt stortingsgruppa i partiet beskjed om at han vil trekke seg som vararepresentant for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen.

– Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning, skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.

Strenge regler

Det er opp til Stortinget å vurdere permisjonssøknader i hvert enkelt tilfelle, men reglene praktiseres svært strengt. Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.

KrFs Dagfinn Høybråten fikk innvilget permisjon i inneværende periode for å bli generalsekretær i Nordisk råd, og Høyres Børge Brende fikk i 2008 reise til Davos som direktør i Verdens økonomiske forum.

Hans Andreas Limi sier til NTB at Hagens henvendelse er oversendt til Stortingets administrasjon.

– Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.

Viser til Grunnloven

Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget. Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle, men foreløpig har det ikke kommet noen formell vurdering av dette fra presidentskapet eller Stortingets sekretariat.

Bakgrunnen for striden er Frps nominasjon av Hagen som partiets faste medlem i Nobelkomiteen. Valget har møtt motstand fra opposisjonen på Stortinget, som mener Hagen ikke kan være medlem i Nobelkomiteen samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

Motkandidat

Mandag ble partiet bedt om å fremme en annen kandidat, selv om det ifølge kilder i Frps stortingsgruppe er lite sannsynlig at det kommer til å skje.

Og med mindre opposisjonen fremmer en motkandidat mot Hagen, vil han kunne bli valgt, selv med solid overvekt av blanke stemmer. Kilder i flere partier uttrykte overfor NTB tidligere i uka at én stemme på Hagen i teorien vil være nok.

Saken vil trolig bli diskutert på Frps gruppemøte onsdag, men en avklaring behøver ikke å komme før neste uke eller enda senere. Den nye Nobelkomiteen skal først konstitueres på nyåret.

Tirsdag skrev Aftenposten at kilder i Frp forteller at partiet kan komme til å utfordre KrF når det skal velges ny riksrevisor etter Per-Kristian Foss (H) dersom KrF skulle lansere en alternativ kandidat til Nobelkomiteen.