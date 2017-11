Ingen nattlig budsjettløsning – nye forhandlinger onsdag

innenriks

Klokka var blitt nesten 4.30 før de finanspolitiske talsmennene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ga seg. Da hadde de sittet i møte siden klokka 23.15, kun avbrutt av noen få pauser.

Høyres Nikolai Astrup opplyste at partene ikke er kommet til enighet og skal møtes igjen senere.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, men det er fortsatt et par små avklaringer som gjenstår. De behøver ikke å være så veldig vanskelige, men det er klart at det er noe som gjenstår og som ikke kan løses helt før resten av Norge våkner, sa Astrup.

Avklaringer

Han hadde på forhånd varslet at det kunne bli en lang natt, ettersom det var noen ting som gjensto. I en pause underveis sa Astrup at en sluttstrek for avtalen uansett må forankres i partigruppene.

På spørsmål om det kun gjenstår avklaringer fra regjeringens side, eller om det også trengs fra Venstre og KrF, svarte Astrup at «ingenting er klart før alt er klart. Det gjelder for alle fire partier».

Vanskelige saker

Blant sakene som diskuteres, er innføringen av en lærernorm. I sitt alternative budsjett har KrF satt av 350 millioner kroner til innføring av en lærernorm i 2018. Andre spørsmål som skaper besvær i budsjettinnspurten, er knyttet til den såkalte maskinskatten samt krav om forbedringer i den nye modellen for pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad er enig med Astrup i at partene nok nærmer seg en enighet.

– Men det er fortsatt ting som henger, som vi har behov for å drøfte i morgen tidlig, sa Ropstad.

Han ønsket ikke å si noe om hvilke saker som gjenstår før neste møte. Med et så stort budsjett, er det viktig at helheten blir god for alle, sa Ropstad.

Før møtet sa Ropstad at han ikke har endelig fullmakt og dermed måtte gå til stortingsgruppa før en avtale kunne godkjennes. Han møter gruppa onsdag.

– Nærme for Venstre

Venstres Terje Breivik sa tidligere tirsdag kveld til TV 2 at selv om han verken kan eller vil kommentere hva som ligger på bordet, så nærmet det seg en løsning for Venstres del.

– Regjeringen har kommet oss i møte på mange viktige ting, sa Breivik.

Formelt er ikke budsjettsamtalene løftet opp til partiledere og parlamentariske ledere. Partene hadde opprinnelig gitt seg selv frist til klokka 18 mandag til å komme til enighet, men den formelle fristen er ikke før klokka 10 onsdag.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling 30. november, en frist som for øvrig ble utsatt med en uke allerede før forhandlingene startet.

