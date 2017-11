Kraftig nedgang i antall mopedulykker

innenriks

Utviklingen i antall dødsulykker har vært jevnt nedadgående mellom 2007 og 2016, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). I perioden har også antallet personskader gått ned med 56 prosent fra 544 i 2007 til 240 i 2016.

– Nedgangen i ulykker kan delvis forklares med at færre førere viser risikoatferd som kjøring uten gyldig førerkort, ruspåvirket kjøring, manglende/feil hjelmbruk og kjøring med trimmet moped, samt at andelen mannlige førere har gått ned, skriver TØI i sin oppsummering av rapporten.

De aller fleste som er innblandet i ulykker, er under 20 år, men i dødsulykkene er det en større andel førere på over 40 år. 59 prosent av mopedene i dødsulykkene har vært trimmet.

– Trimming anses av mange mopedførere som et sikkerhetstiltak. Resultatene fra denne og andre empiriske studier støtter ikke denne hypotesen, men tyder på at trimming medfører økt risiko, især for alvorlige ulykker, skriver TØI.

Antall dødsulykker de siste årene er som følger: 2007: 5, 2008: 5, 2009: 4, 2010: 0, 2011: 4, 2012: 4, 2013: 2, 2014: 2, 2015: 1 og 2016: 1.

Ni av ulykkene i perioden skjedde i region vest, åtte i region øst, seks i region sør, to i region midt og to i region nord.

