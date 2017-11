SV gratulerer KrF med skoleseier

innenriks

Lærernormen innebærer at det settes som mål at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 7. trinn fra høsten 2018. Målet er videre å skjerpe dette i 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4.-trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 7.-trinn.

– Det betyr mer tid til barna i skolen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i en kommentar til den borgerlige budsjettenigheten.

SV er imidlertid kritisk til miljøprofilen i budsjettet.

– I en tid hvor klimaendringene er tydeligere enn noen gang, er det veldig synd at budsjettavtalen ikke styrker miljøinnsatsen. Med budsjettet blir det også dyrere for folk flest å reise kollektivt, sier Kaski.

(©NTB)