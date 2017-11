Forbrukerombudet vil la taxikundene vite hva turen koster på forhånd

innenriks

Slik blir det om regjeringen – og Forbrukerombudet – får det som de vil.

– Det er for vanskelig å få oversikt over hva det koster å kjøre drosje slik prisene er presentert i dag, sier fagdirektør i Forbrukerombudet Jo Gjedrem.

Forbrukerombudet mener i tillegg at passasjerene skal ha krav på mer informasjon om priser både på nettet og på skilt og oppslag på større holdeplasser. Det samme skal gjelde inne i bilene. Og når turen er slutt, skal kunden få en spesifisert regning – uten å ha bedt spesielt om det.

– Det er også for vanskelig å sammenligne prisene mellom de ulike selskapene, sier Gjedrem.

Regjeringen har foreslått å endre måten taxipriser presenters på. Målet er å legge til rette for økt konkurranse i drosjemarkedet.

Pristilbudet skal regnes ut fra den reiseruten passasjeren ber om. Samtidig skal det være obligatorisk å bruke taksameter. Når turen er slutt, skal kunden betale den laveste prisen når en sammenligner det første pristilbudet og beløpet på taksametret. Forslaget er et av flere i en høring om endringer i drosjereguleringen.

Forbrukerombudet har også bedt om at regjeringen vurderer å legge til rette for en prissammenligningstjeneste for drosjer.

– Slik blir det mulig for forbrukerne å sette seg inn i prisforskjeller på forhånd og velge den drosjen som er billigst, sier Gjedrem.

