NEF med nye retningslinjer for salg av eiendom

– Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring, sier NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

NEF har utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere som er medlem i NEF. Retningslinjene klargjør grensene for denne type transaksjoner, eiendomsmeglerens rolle og ansvar som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring.

– Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av «off market» til et absolutt minimum, sier Geving.

Økokrim innledet etterforskning etter at Dagens Næringsliv begynte å se nærmere på boligkjøpene og publiserte en serie artikler om saken. 13. oktober skrev avisen at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av to selgere som har en historie som såkalte konkursgjengangere. Ifølge avisen tjente selgerne 60 millioner kroner på handelen med kommunen.

Tre dager senere ble en innleid konsulent som hadde ansvaret for boligkjøp for kommunen, siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

– Det har vært satt lys på slike saker i Oslo-området, og det har gjort at vi har gått inn og sett behovet for å lage tydeligere retningslinjer, sier Geving til NTB.

