Drikkevareprodusentene anklager regjeringen for avtalebrudd

– Norske brus- og vannprodusenter har lagt ned svært mye arbeid og store ressurser for å få plass en forpliktende avtale med helseministeren, men er nå svært usikre på hvilken verdi denne avtalen har, skriver Styret i Bryggeri- og drikkevareforeningen i en pressemelding fredag.

Folkehelsesamarbeidet er et målrettet arbeid for å redusere sukkerinntaket i drikke. Drikkevareprodusentene oppfatter regjeringens økning i avgifter på brus med og uten sukker, samt vann med smak som et avtalebrudd. Avgiftene for disse varene øker med over 40 prosent, skriver de i meldingen.

– Hva blir det neste? Det er liten tillit igjen, og en avtale uten tillit har liten verdi, skriver de og melder at de legger samarbeidet på is.

Produsentene rapporterer at de er godt i rute med sitt eget mål om å redusere sukkeret med 19 prosent per liter solgt drikke innen 2020. Planer for ytterligere reduksjon i 2018 var på plass, men nå varsler produsentene at de vil revurdere planene.

– Drikkevareprodusentene vil fortsette sitt arbeid for redusert sukkerkonsum, men det har ingen hensikt å samarbeide med regjeringen om folkehelse før avgiftssaken er løst.

