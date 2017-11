Elleve års fengsel for konedrap

innenriks

Den 28 år gamle mannen fra Eritrea er dermed dømt i to rettsinstanser for å ha kvalt sin 20 år gamle kone. Drapet skjedde bar få dager etter at de var blitt gjenforent i Norge, skriver Adresseavisen.

28-åringen har i retten forklart at kvinnen viste ham manglende respekt ved at hun insisterte på å reis på besøk til søsteren i Telemark, mot hans ønske. Han mente det ikke var mulig å dra fordi kona først måtte ordne nødvendige papirer.

Mannen var derfor svært sint da han grep tak i kvinnen. Hun forsøkte å gjøre motstand, men sank sammen på gulvet og ble holdt nede helt til hun sluttet å puste. Først da slapp mannen taket. Han ringte selv alarmsentralen, men livet hennes sto ikke til å redde. Hun ble erklært død to dager senere.

28-åringen har forklart at han ikke visste at kvinnen kunne dø som følge av halsgrepet. Lagmannsretten mener derimot at han forsto at grepet «sikkert eller mest sannsynlig medførte at hun ville dø».

Straffen er den samme som Innherred tingrett kom fram til, og den er i tråd med aktors påstand. Mannen må også betale 200.000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte.

