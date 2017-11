Mattilsynet innfører nye tiltak mot skrantesyke

innenriks

Norske myndigheter fører for tiden en innbitt kamp for å utrydde den dødelige dyresykdommen skrantesyke (CWD) fra norsk jord. Blant annet slaktes for tiden en hel villreinstamme i Nordfjella hvor den smittsomme varianten av sykdommen er påvist.

Siste tiltak i dette arbeidet er å forby produksjon, salg eller bruk av såkalte naturlige luktestoffer som stammer fra hjortedyr fra Norge og angitte områder i Sverige og Finland. Luktestoffene brukes av jegere til å lokke fram dyr under jakt.

– Det blir også forbud mot å utføre slike luktestoffer fra hjortedyr fra Norge til EØS-land. Til slutt blir det forbud mot å importere slike luktestoffer fra hjortedyr fra land utenfor EØS, opplyser Mattilsynet.

(©NTB)