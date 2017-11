Nesten ingen nattlige spor etter Ylva

innenriks

– Det har vært en melding i Narvik, og det har blåst litt i Ofoten, men ellers i Nordland har det vært fredelig, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB rett før klokken 6 fredag morgen.

Meldingen fra Narvik gikk ut på at en del løse gjenstander var i ferd med å blåse av gårde ved Idrettens Hus. Entreprenør ble kalt ut for å sikre gjenstandene.

Ingenting å melde

– Det er ut til at Ylva har passert oss, sier Johansen og får følge av sin kollega i nest distrikt nordover.

– Her har vi ikke merket noe til uværet, så det tyder vel på at det har roet seg ned, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt. Det er fortsatt noen stengte veier i regionen, og det er for tidlig på morgenen til å si om noen av fergerutene blir berørt.

Heller ikke Finnmark politidistrikt har noe å melde tidlig fredag.

Ifølge et oppdatert varsel fra Meteorologisk institutt er det ventet sørøstlig full storm på utsatt steder i Troms, Ofoten, Salten og på Saltfjellet. Lokalt kan det komme kraftige vindkast på 30–40 meter per sekund. I Ofoten, Salten og på Saltfjellet er vinden ventet å minke gradvis i løpet av fredag morgen, først i sør. I Troms avtar vinden fredag formiddag.

Materielle skader

Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag. Takene blåste av mange fjøs, og tusenvis mistet strømmen, men ekstremværet har ikke ført til alvorlige personskader.

– Det har vært en hektisk dag for alle nødetatene. Det har ikke vært noen personskader som vi kjenner til, men de materielle skadene er store. Vinden har tatt en del garasjer og tak og skapt andre skader på bygninger, sa operasjonsleder Mats Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Busser av veien torsdag

I Troms blåste to busser av veien. Ingen ble skadd da en skolebuss med 28 passasjerer kjørte av veien ved Brøstadbotn torsdag morgen. Utenfor Tromsø blåste en annen buss av veien litt før klokken 6. Sjåføren var alene i bussen og ble kjørt til legevakten.

– Det har ikke vært alvorlige personskader. Men en buss på finsk side har blåst av veien, og da ble tre personer lettere skadd. Ellers har en del strømledninger ramlet ned, og en del trær har ramlet over veiene, fortalte operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

(©NTB)