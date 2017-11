Samferdselstopp i Senterpartiet mener Oslo er blitt en festning

innenriks

– Dette er begynt å komme på et sånt nivå at det er usosialt og noen må si ifra. Oslo er ikke bare en by for Oslo-borgere, men en hovedstad og et knutepunkt for hele landet. Det er blitt en festning mot biler og besøkende, sier transportpolitiker Ivar Odnes (Sp) på Stortinget til VG.

Oppland-representanten Odnes, som er Senterpartiets talsperson for transportsaker på Stortinget, minner om at et stort antall næringstransportører ikke har noe valg og må reise gjennom hovedstaden.

– Derfor bør dette ses i sammenheng og løftes opp på et høyere politisk nivå enn til byrådet i Oslo, sier Ivar Odnes.

For en reise tur-retur fra Vågå, der Odnes kommer fra, til Oslo må man nå betale 590 kroner i bompenger, dersom man ikke har abonnementer. Han sier at rushtidsavgift, akutt-takster i bommen, en ny indre bomring og nye bompunkter på E18 i tillegg til Bærumsbommen og bomringen – gjør at belastningen blir for stor både for folk flest og transportørene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener at Senterpartiet møter seg selv i døren siden partiet har stemt for Oslopakke 3 og dermed bompengene som skal betale for tiltakene i pakken. Samtidig er han ikke uenig i at det finnes et tak for bompengesatser.

– Det finnes grenser for dette også. Vi har for vår del gått imot en videre utbygging av E18 og nye bompunkt i Asker og Bærum. Jeg opplever at tilhengerne av disse ekstra bompengene nærmest gjemmer seg, sier Johansen til VG:

