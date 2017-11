Strømstans i Oslo sentrum etter brann i trafostasjon

innenriks

Noen bygninger har fått tilbake strømmen søndag morgen, men ikke alle, opplyser politiet til NTB.

De siste får ikke tilbake strømmen før i kveld, tror Hafslund.

– En tredel av abonnentene kan regne med å få tilbake strømmen i løpet av to eller tre timer, men de siste vil nok måtte vente til en gang mellom klokken 15 og 18, sier kommunikasjonssjef Kjell Stamgård i Hafslund Nett til NRK ved 9.30-tiden søndag.

Han sier at det blir satt opp provisoriske strømkabler og aggregater for å få løst problemene midlertidig.

Veisperringen er søndag formiddag begrenset til brannstedet ved Rådhusgaten 27. Men det fører til at noen bussruter som normalt kjører i Rådhusgaten i stedet kjører gjennom Operatunnelen.

Stortinget T-banestasjon må stenges en periode søndag fordi Hafslund må stenge strømmen der i forbindelse med reparasjonsarbeidet.

– T-banetogene kommer til å passere, det er bare stasjonen som blir mørk en periode, sier Janborg.

Politiet meldte først om kraftig røykutvikling fra et høyspentrom klokken 0.48 natt til søndag. Etter hvert ble det klart at det brant i en trafostasjon. Det var åpne flammer på stedet, men ingen ble skadd i brannen.

Ved 2-tiden opplyste politiet at et større område i kvadraturen er uten strøm på grunn av brannen i en transformatorstasjon, men at brannen har avtatt.

I første omgang ble Rådhusgaten sperret av mellom Akersgata og Rosenkrantz gate på grunn av brannen. Sperringene ble raskt utvidet helt ned til Rådhusplassen. Det kom smell fra området og folk ble bedt om å holde seg unna, men det ble ikke nødvendig med evakueringer som følge av brannen.

– Brannen ble slokket ved 5-tiden, og da forlot politiet stedet. Brannvesenet er fortsatt i beredskap, og Hafslund jobber på stedet søndag morgen for å få tilbake strømmen, sier operasjonsleder Finn Belle hos politiet i Oslo til NTB ved 8-tiden søndag morgen.

