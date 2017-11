Kronprinsessen på konferanse om kvinnelig lederskap

innenriks

Mandag morgen var kronprinsessen til stede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) innledet på en konferanse om kvinners ledelse og de globale bærekraftmålene. Kronprinsessen fikk blant annet høre at dersom utviklingen i verden fortsetter som nå, vil det ta 217 år før det blir likestilling i arbeidslivet, både karriere- og lønnsmessig.

Care Norge arrangerte konferansen sammen med Norfund og NHO.

Torsdag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit får behandling for krystallsyke, og hun måtte melde avbud til et gjestebud i Tromsø samme kveld.

– Hun har fått krystallsyke, men antakeligvis er det lett å behandle, og hun blir bra igjen om noen dager. Hun regner med å være i farta igjen til helgen, sa kronprins Haakon da.

Søndag var da også kronprinsessen til stede under 75-årsmarkeringen i Oslo for deportasjonen av norske jøder. Mandag sto i tillegg til Care-konferansen, også et besøk hos Rådet for psykisk helse, der hun er beskytter, på programmet. Men dette besøket ble utsatt. Det er et arbeidsmøte, som ble utsatt søndag, opplyser Slottet.

Neste post på det offisielle programmet for kronprinsessen er onsdag, da hun både skal være til stede på et fagseminar på Ullevål sykehus og under utdelingen av Årets gasellebedrift, går det fram av Slottets nettsider.

