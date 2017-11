Trailersjåfør erkjente straffskyld 17 år etter overgrepene

innenriks

De to jentene var seks og sju år gamle da de grove seksuelle overgrepene skjedde bak Tiurleiken skole på Romsås i Oslo i juni år 2000.

Da saken startet i Oslo tingrett mandag, erkjente en 42 år gammel trailersjåfør straffskyld for hendelsen i år 2000. Han ble pågrepet i fjor, etter at en DNA-prøve i en annen sak viste match på den 17 år gamle saken.

Spilte av avhør

Begge kvinnene, som i dag er 23 og 24 år gamle, var til stede den første dagen i retten.

Saken startet med at de 17 år gamle dommeravhørene av jentene, tatt kort tid etter overgrepene, ble avspilt i retten.

– Først var han snill, så ble han skikkelig sinna, forklarte den ene jenta om den tiltalte på videoopptaket.

Så forklarte hun at han gjorde det som nå står i tiltalen.

Truet med å drepe

Med trusler om å drepe dem begikk trailersjåføren en fullbyrdet voldtekt av den ene jenta mens den andre ble kommandert til å se på. Begge måtte kle av seg på underkroppen, og på samme måte som med venninnen ble også den andre jenta tvunget til å se på mens mannen forgrep seg mot den andre.

– Jeg skreik, han sa jeg ikke skulle skrike. Og han holdt meg på munnen. I skogen, sa jenta videre i dommeravhøret.

Mye syk

I dag er jenta som forklarte seg i dommeravhøret blitt 24 år gammel.

– Jeg har tenkt på det nesten hver dag siden det skjedde, sa hun i sin forklaring til retten.

Det er første gang hun ser seg selv igjen i videoopptaket fra barndommen.

Kvinnen har slitt mye etter overgrepet, og var mye syk og sliten både på barne- og ungdomsskolen, og på videregående. I dag har hun diagnosene depresjon og posttraumatisk stresslidelse og er mellom 30 og 40 prosent helsemessig invalid.

Krever erstatning

Aktor, statsadvokat Trude Antonsen, sa i innledningsforedraget at det i tillegg til oppreisning, kreves erstatning for økonomisk tap for kvinnen, også fremtidig inntektstap.

– Jeg vet at alt det jeg sliter med i dag, kommer av det som skjedde i 2000, sa fornærmede i retten, som forteller at hun sover dårlig og er mye redd.

For den andre fornærmede har også overgrepet vært med på å prege oppveksten.

– Jeg føler det har fulgt meg hele veien. Både i tanker og oppførsel, sa hun i sin forklaring.

Hun har vært mye redd og har tenkt på det som skjedde.

– Jeg husker at han tok kvelertak på en av oss. Og sa at hvis ikke dere er stille, så dreper jeg dere.

– Samarbeider

Tiltaltes forsvarer, Gunhild Lærum, spurte begge de fornærmede om det var noe hennes klient kunne si som ville være til hjelp for dem. Begge svarte nei på spørsmålet.

Hun sier til NTB at hun forstår at det er beintøft for de to fornærmede å rippe opp igjen i saken.

– Selv synes han også det er vanskelig. Etter at dette har kommet fram i minnet igjen, samarbeider han med politiet. Han håper at det hjelper at han har erkjent det og tar på seg sin del av ansvaret, sier hun.

Tatt for spritsmugling

42-åringen nekter straffskyld for to andre forhold der han skal ha begått overgrep mot en annen mindreårig jente i en periode fra 2004 eller 2005 og til februar 2006.

– Han mener helt klart at han ikke har gjort noe ulovlig mot henne, sier forsvareren.

Mannen vedgikk straffskyld for besittelse av nær 15.000 filer med overgrepsbilder av barn, som ble funnet på en PC og en minnepinne han eide.

Mannen ble avslørt etter en spritsmuglerdom i Sverige i 2014. Da han ble overført for å sone straffen i Norge ble det rutinemessig tatt DNA-prøve av ham. Den viste seg å stemme overens med en prøve sikret fra et ofrene på Romsås i 2000.

