Trolig ikke mer penger til Forsvaret neste år

Men det blir ikke kjent før klokken 14.15 tirsdag. Det ble klart etter en intens dragkamp på Stortinget mandag kveld om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet. Den endte med at utenriks- og forsvarskomiteen utsatte sin selvpålagte frist for å komme til enighet.

– Vi er nesten enige. Men vi har noen detaljer vi må sjekke, sa komiteens leder Anniken Huitfeldt ved 22-tiden mandag kveld.

Komiteen skal levere sin innstilling tirsdag.

Helikoptre sentralt

Sentralt i tautrekkingen står 18 helikoptre som regjeringen vil flytte til Rygge, hvor de skal være dedikert til spesialstyrkene og terrorberedskap i sør.

Arbeiderpartiet støttet opprinnelig tiltaket, men krever nå at Hæren får beholde helikopterkapasitet på Bardufoss.

Ap krever også at regjeringspartiene legger penger på bordet til dette og anskaffelse av nye stridsvogner i neste års budsjett. Men det punktet får de trolig ikke gjennomslag for.

– De budsjettmessige konsekvensene vil være begrenset, sier Høyres Hårek Elvenes. Han ønsker imidlertid ikke å svare på spørsmål om det legges opp til å skyve utgiftene til 2019.

Åpning fra Høyre

Like etter klokken 19 mandag var det klart at Høyre vil gi etter for presset mot å flytte helikopterressursene fra Bardufoss til Rygge.

– Vi er åpne for å se på løsninger som gjør at både spesialstyrkene og Hæren får i hvert fall en like bra situasjon som i dag, totalt sett, sier Elvenes.

Høyre har foreslått å leie inn sivile helikoptre i tillegg til Hærens Bell-helikoptre. Hvorvidt det vil løse floken, er uklart.

Senterpartiet vil imidlertid ha militære helikoptre på Bardufoss. Å leie inn sivile helikoptre blir ikke det samme, sa Liv Signe Navarsete til NTB før siste runde med forhandlinger kom i gang.

Flyttingen av helikoptrene til Rygge er først planlagt å skje i 2019.

Krever mer penger

– Det som er viktig for oss, er at vi har helikoptre både for Hæren og spesialstyrkene, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder komiteen.

I tillegg er Ap opptatt av å skaffe stridsvogner tidligere enn det som ligger i regjeringens planer, samt sørge for at Heimevernet får mer trening.

Både Høyre og Ap mener det er viktig med en bred enighet om planen for Hæren og Heimevernet, som skal gjelde til 2035. Ap inngikk i fjor høst et forsvarsforlik med regjeringspartiene.

Men etter et møte med de øvrige opposisjonspartiene så Ap-leder Jonas Gahr Støre mørkt på muligheten for at det settes av mer penger til landmakten i statsbudsjettet for 2018.

– Det ser ikke slik ut, nei. Det øker sjansen for at vi ikke kan være med på dette, fordi vi ikke kan ta ansvaret for at det ikke blir ordentlig levert, sa Støre til NTB og NRK.

Et hinder for at opposisjonen kan danne flertall, er at Venstre og KrF har inngått en budsjettavtale med regjeringspartiene der de forplikter seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018».

Sp ber Ap se lenger fram

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener derimot det er en avsporing å snakke om neste års budsjett.

– Budsjettavtalen for 2018 setter noen rammer for hva du kan bli enig om for 2018. Men avtalen er ikke til hinder for at du kan komme fram til langsiktige og fornuftige standpunkter knyttet til Hæren og Heimevernet, sier hun til NTB.

