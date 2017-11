Arbeiderpartiet offer for epostsvindel

innenriks

Arbeiderpartiet advarer nå om at eposten ikke kommer fra dem, selv om avsenderadressen er post@arbeiderpartiet.no, men at det dreier seg om et svindelforsøk.

Eposten går tilsynelatende ut fra Netflix, med å beskjed om å oppdatere betalingsinfo. Man må logge inn med Netflix-brukernavn og passord, og alt ser deretter normalt ut. Men betalingsinfoen går verken til Arbeiderpartiet eller Netflix, men til svindlere, som etter all sannsynlighet er basert i utlandet.

Kommunikasjonsrådgiver Mari Brenli i Arbeiderpartiet opplyser at partiet vurderer å anmelde saken. Samtidig understreker hun at det ikke er grunn til å tro at svindlerne har vært inne i partiets datasystemer, men Ap får all ulevert epost i retur.

(©NTB)