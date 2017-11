Søviknes forsvarer norsk olje og gass

innenriks

Søviknes (Frp) åpnet Statoils Høstkonferanse tirsdag på Det Norske Teatret i Oslo, og gjorde det klart at norsk energipolitikk fortsetter som før, inkludert utvinning av olje og gass, og at dette kan kombineres med kutt i utslipp av klimagasser og Parisavtalen.

– Vi har grunn til å være optimistiske rundt hva vi kan oppnå i framtiden, mener Søviknes, som senere la til at det på ingen måte kommer til å bli smult farvann framover, men holdt fast ved optimismen, særlig på vegne av norsk gass.

Goliat-spark

Søviknes benytter også anledningen til å kommentere den pågående debatten rundt Goliat, der han har fått kritikk blant annet for å ha oppgitt feil tall for lønnsomheten for feltet. Måten han tok det opp på tirsdag, utløste latter i salen.

– Lønnsomheten der er … interessant i seg selv, men det [hvorvidt Goliat vil lønne seg eller ikke] er helt irrelevant for diskusjonen om olje og gass i Barentshavet lønner seg, sier statsråden.

Han understreker at ansvaret for å vurdere lønnsomhet ligger hos operatører og eiere, at de har best forutsetninger for å vurdere, men at det i Goliats tilfelle vil bli gjort et unntak.

– Vi gjør ikke lønnsomhetsanalyser når et felt er i gang. Men vi gjør det nå for Goliat og resultatene vil bli lagt fram for Stortinget så snart de er klare, sier Søviknes.

Han forsvarer for øvrig lønnsomheten, og dermed utbygging og utvinning, i Barentshavet generelt, med Snøhvit-feltet som eksempel.

Grønne overganger

Konferansen presenterer hovedpunktene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlige rapport om framtidsutsiktene for det globale energimarkedet. Denne ble lagt fram 14. november og tegner et bilde basert på fire store endringer i verdens energisystem: Rask distribusjon av og billigere økt elektrifisering, for eksempel av kjøretøy, overgang til en mer serviceorientert økonomi og renere energimiks i Kina og til sist, motstand mot utvinning av skiferolje og gass i USA.

Søviknes ønsker alle de grønne endringene velkommen, men står fast på at det er behov for norsk olje og gass. Han brukte også mest tid i talen på å promotere dette synet. Han pekte blant annet på at selv med en offensiv politikk for fornybar energi, som i Tyskland, er det fremdeles bruk av kullkraft i flere land, der en overgang til norsk gass vil være en fordel.

– Det er bra for miljøet. Og bra for Norge, sier Søviknes.

Også administrerende direktør i IEA, Fatih Birol, konsernsjef for GE, William Ruh, og konsernsjef Eldar Sætre i Statoil har innlegg på konferansen.

(©NTB)